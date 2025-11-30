В Петербурге подростки придумали смертельно опасное развлечение
В Санкт-Петербурге подростки начали перебегать Западный скоростной диаметр. Они превратили это в крайне рискованную забаву. Об этом сообщает mk.ru.
Группа школьников устроила опасный марафон через оживлённую автомагистраль. На ЗСД разрешена скорость до 110 километров в час. Жители близлежащего дома наблюдали эти игры. По их словам, дети пересекали трассу не менее пяти раз. Из-за этого на ЗСД временно остановили движение.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали нескольких участников забега. Очевидцы сообщают, что остальные скрылись в жилых массивах намывной территории Васильевского острова.
Ранее сообщалось об инциденте в Тюменской области, где 12-летняя девочка выпала из окна школы.
Читайте также: