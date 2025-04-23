В Петербурге пьяный мигрант протаранил ограждение и сбежал с места ДТП

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На Литейном проспекте Санкт-Петербурга произошло ДТП: уроженец Кыргызстана влетел в ограждение на автомобиле марки Peugeot и сбежал с места происшествия, мигрант находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание «78.ru».
Виновник ДТП мчался на машине по улице Некрасова, но не справился с управлением и протаранил ограждение на Литейном. В момент столкновения рядом находились мужчина и девочка. Осколки от разбитой машины задели их, но серьёзных травм удалось избежать.
Инспекторы ДТП оперативно нашли и задержали водителя.
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Анастасия Чубина