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В Петербурге пьяный мужчина домогался до 13-летней падчерицы

В Петербурге пьяный отчим домогался до 13-летней падчерицы
23 октября 2024, 10:25
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Об этом информирует издание 78.ru.
Инцидент произошел 30 сентября, когда девочка вышла на кухню за водой и вернулась в свою комнату. Пьяный отчим последовал за ней, лег на ее кровать и начал приставать к несовершеннолетней. Однако девочка смогла дать ему отпор. В этот вечер ее мать находилась на дежурстве.

Спустя месяц несовершеннолетняя рассказала о происшествии бабушке, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. Отчим признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).



Ранее сообщалось, что в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.

До этого суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нескольким молодым людям ампутировали половину пениса из-за инъекций для повышения эрекции
23 октября 2024, 10:50

Фото: iStock/peterscode

В Малайзии сразу десяти пациентами в больнице частично ампутировали половые органы. Об этом написала медсестра в социальной сети Threads.
Из рассказала, что приемное отделение привезли сразу десять молодых людей в возрасте 19-20 лет с некрозом тканей в области гениталий.

«Половина их пенисов уже была черной. Врачи спросили одного из них, что привело к такому состоянию, и один из парней сказал, что это произошло из-за инъекций афродизиаков», — написала медсестра.

Оказалось, что один парень посоветовал другим ввести в половые органы препарат для повышения эрекции и продления полового акта. Однако препарат подействовал не так, как ожидалось. У ребят развился некроз, из-за которого они потеряли по половине пениса.

Однако, по словам врачей, органы сохранили свою функциональность, однако медсестра считает, что данная ошибка сильно осложнит личную жизнь пострадавших в будущем.

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В Санкт-Петербурге мать побила свою дочь
В Санкт-Петербурге девочка оказалась в больнице после избиений матери
23 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Санкт-Петербурге мать побила свою дочь, в результате чего девочка попала в больницу. Об этом информирует издание 78.ru.
Инцидент произошел в ночь на 23 октября. Сообщается, что побитый ребенок поступил в детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». Врачи диагностировали у школьницы ушибы грудной клетки, шеи, спины и ссадины лица.

По данным издания, сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии в медицинском учреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

До этого в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о сильном ветре
23 октября 2024, 10:41

Фото: iStock / Maren Winter

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«23 октября в Московском регионе – дождливая погода. Ветер усилился до 11 м/с, его порывы достигнут 15 м/с. В ночь на 24 октября они станут ещё сильнее – до 17 м/с. Во время ухудшения погоды растёт риск возникновения ДТП, поэтому не отвлекайтесь на телефон при движении. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, резко не маневрируйте. Снизьте скорость до минимума в пешеходных зонах и пропускайте пешеходов», – отметили в министерстве.
К тому же там посоветовали аккуратно парковаться и избегать шатких конструкций.

Пешеходам следует соблюдать осторожность при переходе дороги, не перебегать её на красный свет, убедившись, что все автомобилисты пропускают их на переходе. А вечером лучше носить световозвращающие элементы.

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Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
23 октября 2024, 10:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Уфы несколько недель вынашивала мертвый плод, рискуя своей жизнью. Женщина считает, что участковый гинеколог не уделил должного внимания ее состоянию, однако в больнице отказываются признавать свою вину. Подробности – в материале «Радио 1».

Беременность


Для 34-летней Ирины беременность была второй. У нее уже есть десятилетний сын, и вместе с мужем они мечтали о том, что в семье еще будет пополнение.

«Когда в декабре я узнала о беременности, была безмерно счастлива», — вспоминает женщина.

На первом УЗИ врачи сообщили о слабом сердцебиении плода, но заверили, что повода для беспокойства нет. Вся беременность до 20 недели проходила без осложнений: анализы и скрининги были в норме, серьезных проблем выявлено не было.


Фото: iStock/ake1150sb

Ухудшение здоровья


Однако на 21-22 неделе беременности произошло событие, которое разрушило все надежды семьи. В беседе с изданием «КП – Уфа» Ирина рассказала, что однажды вечером на работе она почувствовала сильные движения ребенка в животе. Ирина тут же обратилась к гинекологу. Ее осмотрели и заверили, что все в порядке. Этот момент она сейчас вспоминает с уверенностью в том, что именно тогда ее ребенок умер.

Следующий прием в больнице был назначен лишь через 5-6 недель. Ирину направили в частную клинику для проведения дорогостоящего обследования, которое не могли сделать в государственной больнице. Во время обследования врач, взглянув на живот пациентки, ахнула — он был впалый и перестал расти.

«Я списывала все на резкую потерю веса, ведь мой гинеколог уверял, что все хорошо», — оправдывалась женщина, когда ее спрашивали, как она не заметила таких явных симптомов.

В конечном итоге Ирине пришлось пройти сложную операцию, в ходе которой были вызваны искусственные роды.


Мертвый ребенок


Региональный минздрав начал служебное расследование по данному случаю. Врачи пытаются выяснить, как произошло, что смерть плода не была обнаружена вовремя.

«Я не могу точно сказать, сколько времени она проходила с мертвым ребенком, но это точно не шесть недель. Почему Ирина не забила тревогу из-за отсутствия шевелений? Я признаю, что в этом тоже есть моя вина. Мы всегда поддерживали связь», — объясняет участковый врач.

По ее версии, в тот момент, когда пациентка приходила на осмотр, ребенок еще был жив.

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Четырехлетнему мальчику раздробило пальцы эскалатором в петербургском метро
В Петербурге пальцы ребенка зажевал эскалатор в метро
23 октября 2024, 10:26

Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

В Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку четырёхлетнему мальчику. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ребёнка с раздробленной рукой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.

В начале прошлого месяца один из эскалаторов на станции закрыли на ремонт.

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Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане
В Баку найдены убитыми актер Русского драматического театра и его супруга
23 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/zoka74

В Баку найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Убийство произошло в Насиминском районе. По подозрению в преступлении задержан 47-летний Ислам Хадыев.

Тела супругов с множественными ранениями были найдены в их квартире. У мужчины было перерезано горло, а его жена умерла от сильного удара по голове. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тела погибших в Узбекистане россиян отправили в РФ
ГП Узбекистана: тела умерших в гостинице в Ташкенте россиян отправили на родину
23 октября 2024, 09:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Тела погибших в ташкентской гостинице россиян после завершения судебной экспертизы отправили в Россию. Об этом сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.
Уточняется, что результаты экспертизы станут известны позже. Согласно информации ведомства, авиарейс вылетел в 10:00 (8:00 мск).

По факту гибели россиян возбуждено уголовное дело.

Напомним, российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник приехали в Узбекистан на время отпуска. Вечером в воскресенье, 20 октября, сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела россиян в их номере без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна.

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Ученик открыл стрельбу в школе на Ямале
23 октября 2024, 09:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Учащийся открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе № 9 города Губкинского на Ямале. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что одному из учеников удалось пронести оружие в здание, несмотря на металлодетекторы, которые не сработали на пластиковый корпус оружия. Во время перемены школьник вместе с одноклассниками зашел в туалет, где и открыл стрельбу, в результате чего один из подростков был ранен в ногу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На данный момент с учащимся, который открыл стрельбу, работают правоохранители. Ранее он состоял на профилактическом учете. В окружном департаменте образования пояснили, что использованный подростком пистолет оружием он не является, по этой причине пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.

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Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой
23 октября 2024, 07:55

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Пресненский суд Москвы вынес решение по иску Ксении Собчак, признав мужчину по фамилии Соколов утратившим право пользования квартирой. Суд удовлетворил требования телеведущей и снял Соколова с регистрационного учета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — отметила собеседница РИА Новости.

Подробности дела не раскрываются.

Ксения Анатольевна Собчак — российская журналистка, блогер и политик, родившаяся 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Она является ведущей нескольких медиапроектов, включая «Осторожно, Собчак» на YouTube, «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня» в Telegram. Ксения — дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

7 мая в ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак были задержаны три новых подозреваемых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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