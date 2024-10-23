В Петербурге пьяный мужчина домогался до 13-летней падчерицы

Фото: iStock/SB Arts Media
В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался до своей 13-летней падчерицы. Об этом информирует издание 78.ru.
Инцидент произошел 30 сентября, когда девочка вышла на кухню за водой и вернулась в свою комнату. Пьяный отчим последовал за ней, лег на ее кровать и начал приставать к несовершеннолетней. Однако девочка смогла дать ему отпор. В этот вечер ее мать находилась на дежурстве.
Спустя месяц несовершеннолетняя рассказала о происшествии бабушке, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. Отчим признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее сообщалось, что в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.
До этого суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева
В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери
Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
Спустя месяц несовершеннолетняя рассказала о происшествии бабушке, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. Отчим признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее сообщалось, что в Баку был найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Ткач.
До этого суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева
В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери
Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
Дарья Осипова