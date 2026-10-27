В Петербурге ревнивца подозревают в убийстве соперника
В Калининском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соперника на почве ревности. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, 26 октября в 23:19 в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что в квартире дома 51 по Гражданскому проспекту ножом ранили человека.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя поселка Мга Кировского района Ленобласти, находившегося в гостях, пишет «Петербургский дневник». В ходе конфликта на почве ревности он несколько раз ударил ножом в живот 41-летнего соперника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, на него составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ревнивец зарезал жену на улице. Трагедия произошла в Орске Оренбургской области.
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