В Петербурге ревнивца подозревают в убийстве соперника

27 октября 2026, 13:14

В Петербурге ревнивец зарезал соперника на Гражданском проспекте

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калининском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соперника на почве ревности. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, 26 октября в 23:19 в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что в квартире дома 51 по Гражданскому проспекту ножом ранили человека.