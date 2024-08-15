В Петербурге сгорели три автобуса

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Три автобуса целиком сгорели на Днепропетровской улице Петербурга, сообщили в МЧС.
«Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса», — сказано в публикации.Сведений о пострадавших нет, пламя огнеборцы ликвидировали в 17:18. По указанному адресу расположена стоянка автомобилей.
Ранее в ведомстве сообщали о горении мансарды административного здания в Казани. Пожар происходил на площади в 750 квадратных метров.
До этого сообщалось о пожаре на территории люберецкого завода. Пожарные тушили возгорание в помещении фирмы по изготовлению декораций для форумов и других мероприятий. Позже стало известно, что пламя ликвидировано.
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Никита Кротов