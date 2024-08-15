В Петербурге сгорели три автобуса

В августе 2021 года в селе Алтайского края пропала двенадцатилетняя школьница. Она поехала кататься на велосипеде вдоль леса и бесследно исчезла. Многие люди искали ее и верили, что она скоро найдется. Однако все это время девочку держали на цепи. А похитителем оказался местный житель Олег Лавкин.