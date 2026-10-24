В Петербурге троллейбус врезался в столб

24 октября 2026, 16:26

В Петербурге троллейбус, который подрезали, врезался в столб

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге троллейбус после столкновения с машиной врезался в опору контактной сети. Об этом проинформировали РИА Новости в пресс-службе «Горэлектротранса».