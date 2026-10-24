В Петербурге троллейбус врезался в столб
В Санкт-Петербурге троллейбус после столкновения с машиной врезался в опору контактной сети. Об этом проинформировали РИА Новости в пресс-службе «Горэлектротранса».
В субботу днем, 24 октября, на проспекте Славы произошла авария. Легковой автомобиль подрезал троллейбус маршрута №29, что привело к столкновению.
В результате удара транспортное средство выехало на обочину и врезалось в опору контактной сети. Согласно информации ведомства, водитель и пассажиры троллейбуса не получили травм. Уточняется, что ДТП привело к повреждению контактной сети.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в аварии в Северобайкальске в Бурятии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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