В Петербурге у женщины после ДТП случился разрыв матки

В Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная
Фото: iStock/sudok1

В Ломоносовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала 27-летняя беременная женщина. У нее случился разрыв матки, и ребенок не выжил. Об этом пишет «‎Mash на Мойке».



С тяжелыми травмами гражданку доставили в Ленинградский областной перинатальный центр. Врачи экстренно провели переливание крови и исключили внутренние кровотечения. Благодаря оперативным действиям медиков, состояние женщины удалось стабилизировать.

В аварии также пострадали двое других людей, среди которых 13-летний ребенок. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние всех больных находится под контролем врачей.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в результате столкновения четырёх автомобилей пострадали пять человек.

Дарья Осипова

