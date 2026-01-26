В Петербурге у женщины после ДТП случился разрыв матки

26 января 2026, 10:58

В Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная

Фото: iStock/sudok1

В Ломоносовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала 27-летняя беременная женщина. У нее случился разрыв матки, и ребенок не выжил. Об этом пишет «‎Mash на Мойке».