В Петербурге у женщины после ДТП случился разрыв матки
В Ломоносовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала 27-летняя беременная женщина. У нее случился разрыв матки, и ребенок не выжил. Об этом пишет «Mash на Мойке».
С тяжелыми травмами гражданку доставили в Ленинградский областной перинатальный центр. Врачи экстренно провели переливание крови и исключили внутренние кровотечения. Благодаря оперативным действиям медиков, состояние женщины удалось стабилизировать.
В аварии также пострадали двое других людей, среди которых 13-летний ребенок. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние всех больных находится под контролем врачей.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области в результате столкновения четырёх автомобилей пострадали пять человек.
Читайте также: