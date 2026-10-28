В Петербурге в массовом ДТП с четырьмя машинами пострадали три человека
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Массовая авария случилась у дома 9 по проспекту Просвещения: 90-летний водитель Renault столкнулся с BMW под управлением 51-летнего мужчины. От удара BMW изменил траекторию и врезался в машины Skoda и Volvo, в каждой из которых находился как минимум один человек.
Водителя Renault госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его 84-летнюю жену, сидевшую в салоне авто, доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также различные травмы получил мужчина за рулём BMW, его передали медикам. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все его обстоятельства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Данилове Ярославской области судебные приставы нашли мать двоих детей, которая не платила алименты и пряталась от них под диваном. Подробности читайте здесь.
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