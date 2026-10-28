В Петербурге в массовом ДТП с четырьмя машинами пострадали три человека

28 октября 2026, 23:49

Фото: iStock/z1b

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.