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В Петербурге вандал залил Вечный огонь

В Петербурге мужчина получил полтора года колонии за осквернение Вечного огня
Фото: istockphoto/alekc79

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который залил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.



Фигуранта признали виновным по статье 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов»). Как установил суд, в ночь на 30 сентября 2025 года уроженец Свердловской области, находясь на территории мемориального сооружения «Борцам революции» в парковом комплексе «Марсово поле», умышленно залил пламя Вечного огня жидкостью из бутылки.

Суд приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы. Осужденный проведет указанный срок в колонии строгого режима.

Ранее уральские вандалы повредили могилы на кладбище. Задержанными оказались трое малолетних местных жителей.

Никита Кротов

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