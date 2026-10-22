В Петербурге вандал залил Вечный огонь
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который залил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Фигуранта признали виновным по статье 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений, а также других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов»). Как установил суд, в ночь на 30 сентября 2025 года уроженец Свердловской области, находясь на территории мемориального сооружения «Борцам революции» в парковом комплексе «Марсово поле», умышленно залил пламя Вечного огня жидкостью из бутылки.
Суд приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы. Осужденный проведет указанный срок в колонии строгого режима.
Ранее уральские вандалы повредили могилы на кладбище. Задержанными оказались трое малолетних местных жителей.
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