В Петербурге вандал залил Вечный огонь

22 октября 2026, 18:08

В Петербурге мужчина получил полтора года колонии за осквернение Вечного огня

Фото: istockphoto/alekc79

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который залил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.