В Йошкар-Оле шесть человек пострадали в ДТП с участием Porsche и маршрутки
В Йошкар-Оле пятеро взрослых и 16-летняя девушка получили травмы в результате столкновения Porsche и маршрутного такси. Об этом сообщил Следственный комитет по Республике Марий Эл.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 апреля около 11:45 по местному времени у дома №7 на улице Йывана Кырли. Предварительно, 26-летний водитель Porsche выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Citroen.
Авария привела к травмам шести человек, включая водителя Porsche и 16-летнюю пассажирку микроавтобуса. В ведомстве уточнили, что состояние несовершеннолетней не вызывает опасений за её жизнь и здоровье. Следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП.
