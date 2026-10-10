В Петербурге врачи спасают мальчика, которого пыталась убить мать

10 октября 2026, 16:56

В Петербурге мальчик находится в тяжелом состоянии после отравления уксусом

Фото: istockphoto/sudok1

В Санкт-Петербурге мальчик, которого мать пыталась убить с помощью уксусной кислоты, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал 78.ru.