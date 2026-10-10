В Петербурге врачи спасают мальчика, которого пыталась убить мать
В Санкт-Петербурге мальчик, которого мать пыталась убить с помощью уксусной кислоты, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
Ребенка доставили в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи продолжают бороться за его жизнь. По данным SHOT, у мальчика диагностировали ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому.
Инцидент произошел 8 октября у Дудергофского озера. Женщина решила убить своего сына 2014 года рождения: она насильно влила ему в рот заранее купленный 70%-ный уксус, а затем облила ему лицо тем же веществом. После этого она погрузила ребенка в воду и скрылась с места происшествия. Несмотря на случившееся, мальчик смог самостоятельно выбраться из озера.
Известно, что женщина работала искусствоведом и урбанистом. Помимо сына она воспитывает еще двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет. Кроме того, она вела в интернете блог для мам.
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