В Петербурге вскрыли цепочку незаконных продаж оружия, похищенного из зоны спецоперации

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Жителям Петербурга грозит до 15 лет тюремного заключения за сбыт оружия, похищенного из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По информации сотрудников правоохранительных органов, 50-летний мужчина, служивший по контракту украл 21 гранату и попросил знакомого, также контрактника, отвезти их в Петербург.
Как рассказал источник, адресатом оказался еще один товарищ первого отправителя, который должен был некоторое время хранить опасный груз дома. Сейчас троих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело ст. 222.1 (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ. Теперь военнослужащим грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.
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