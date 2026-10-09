В Харькове сотрудник ТЦК покалечил пожилую женщину
В Харькове 74-летняя женщина получила травмы после действий сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно материалу, инцидент случился на улице во время «оповещения» граждан — очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в Сеть. В клипе можно увидеть, как работник ТЦК толкает пенсионерку, после чего она падает на асфальт.
Военкомы полностью проигнорировали пострадавшую, не помогли ей подняться и не вызвали скорую помощь. Они просто уехали с места происшествия. Позднее выяснилось, что из-за грубого поведения сотрудников ТЦК пожилая женщина получила перелом шейки бедра и ключицы.
Напомним, что на фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями работников территориального центра комплектования. Подробности читайте здесь.
Читайте также: