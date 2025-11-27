В Новокузнецке водитель автобуса спасла заблудившегося в метель 5-летнего мальчика

27 ноября 2025, 04:27

Фото: iStock/RomanBabakin

Водитель автобуса спасла пятилетнего мальчика во время сильной метели в Новокузнецке. Ребенок заблудился в непогоду и плохо себя чувствовал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.