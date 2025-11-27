В Новокузнецке водитель автобуса спасла заблудившегося в метель 5-летнего мальчика
Водитель автобуса спасла пятилетнего мальчика во время сильной метели в Новокузнецке. Ребенок заблудился в непогоду и плохо себя чувствовал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Женщина по имени Анжелика заметила мальчика в сугробе на обочине дороги во время своего рейса. Она немедленно остановила транспорт и забрала замерзшего и напуганного ребенка в салон.
Водитель вызвала службы спасения, чтобы на конечной остановке передать им подобранного мальчика.
Позже Анжелика объяснила, что в подобных ситуациях у нее автоматически включается «режим мамы», несмотря на то что ее собственный сын уже взрослый.
Ранее сообщалось, что суд в Ярославской области вынес приговор 39-летнему мужчине, сбившему семью с коляской в поселке Ишня Ростовского района.
Читайте также: