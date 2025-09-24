В питомнике «DraGon Kit Ten» Новосибирска массово погибли кошки
В новосибирском питомнике «DraGon Kit Ten» выявили массовую гибель кошек и факты жестокого обращения с животными. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
По данным издания, активисты проверили помещения питомника и выяснили, что из 39 кошек 23 погибли. Очевидцы утверждают, что животные часто погибали на протяжении последнего года из-за инфекций, голода и несчастных случаев. После смерти хозяйка питомника хранила тела кошек в морозильнике, а впоследствии уничтожала их на дачном участке.
Активистам удалось связаться по телефону с владелицей питомника, она честно призналась, что у неё «не всё в порядке с головой», однако заявила, что содержит животных в хороших условиях и планирует дальше заниматься их продажей.
Изъять оставшихся кошек не удалось, поскольку мать хозяйки не открыла дверь полиции.
На сегодняшний день решается вопрос о лишении питомника лицензии. Однако пока официального решения пока не принято.
Читайте также: