В подъезде Ульяновска обрушился потолок — фото
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку после обрушения потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома № 5/3 на улице Ростовской. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ульяновской области.
Ведомство оценит, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации жилья со стороны управляющей компании, а также действия контролирующих органов и представителей власти. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
Обрушение произошло утром 1 февраля в первом подъезде аварийного дома. Пострадавших нет. В управляющей компании заявили, что планируют устранить провал в понедельник. Дом признали аварийным в декабре 2025 года и поставили в очередь на расселение.
Ранее следователи СК предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ.
Читайте также: