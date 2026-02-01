Достижения.рф

В подъезде Ульяновска обрушился потолок — фото

Прокуратура проведет проверку по факту обрушения потолка в подъезде Ульяновска
Фото: Прокуратура Ульяновской области

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку после обрушения потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома № 5/3 на улице Ростовской. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ульяновской области.



Ведомство оценит, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации жилья со стороны управляющей компании, а также действия контролирующих органов и представителей власти. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Обрушение произошло утром 1 февраля в первом подъезде аварийного дома. Пострадавших нет. В управляющей компании заявили, что планируют устранить провал в понедельник. Дом признали аварийным в декабре 2025 года и поставили в очередь на расселение.

Ранее следователи СК предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0