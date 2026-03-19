В Подмосковье 18-летняя закладчица выпрыгнула из окна отдела полиции

Фото: Istock/alfexe

В Балашихе 18-летняя девушка выпрыгнула из окна отдела полиции. Об этом сообщает «МК».



Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. При ней находилось два грамма синтетического вещества.

Правоохранители провели допрос с участием адвоката. Во время следственных действий подозреваемая попросилась в туалет, однако вместо этого подошла к окну и выпрыгнула с четвёртого этажа.

Врачи диагностировали у пострадавшей многочисленные переломы и доставили её в больницу. Сообщается, что в 2023 году задержанную уже привлекали к уголовной ответственности. По факту случившегося проводится проверка.

Ольга Щелокова

