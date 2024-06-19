Задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Карима Норматова, повара компании «Савон-К», по обвинению в массовом отравлении. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.
Норматову предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ, касающейся производства и продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности.
Следствие установило, что Норматов, по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина, готовил фасоль с нарушением норм безопасности, чтобы сократить расходы.
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