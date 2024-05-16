В Подмосковье грузовик сбил девочку на пешеходном переходе

Семилетнюю девочку, переходившую дорогу, сбил грузовик, ребёнка отвёз в больницу патруль сотрудников Клинского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Девочка вместе с отцом и братом переходила улицу по пешеходному переходу. В этот момент на неё наехала фура. Свидетелями ДТП стали росгвардейцы, которые патрулировали городской округ. Они пришли на помощь пострадавшему ребёнку», — говорится в сообщении.Убедившись, что девочку можно транспортировать, росгвардейцы доставили её вместе с родственниками в ближайшую больницу на служебной машине. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она проходит курс реабилитации.
Ранее сообщалось, что футболисты красноярского ВК «Енисей» устроили драку на базе отдыха и избили семью отдыхающих.
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