В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу

Фото: istock / Tomasz Śmigla
В Сербии арестован мужчина, угрожавший президенту страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.
«Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина», — говорится на сайте.
По словам вице-премьера и министра внутренних дел страны Ивица Дачич, злоумышленник задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств.
Прежде сообщалось, что в Словакии было совершено вооруженное нападение на премьера Роберта Фицо. В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи. Нападавший задержан полицией. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Сербии будут недовольны приёмом жены Зеленского в Белграде
Президент Сербии Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам КНР
В Сербии сделали шокирующее заявление о России
Анастасия Хохлова