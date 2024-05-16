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В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу

16 мая 2024, 09:39
Фото: istock / Tomasz Śmigla

Фото: istock / Tomasz Śmigla

В Сербии арестован мужчина, угрожавший президенту страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.
«Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина», — говорится на сайте.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел страны Ивица Дачич, злоумышленник задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств.



Прежде сообщалось, что в Словакии было совершено вооруженное нападение на премьера Роберта Фицо. В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи. Нападавший задержан полицией. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
16 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки.

Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.

25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.

Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.

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Двое москвичей напали на таксиста и угнали его машину
16 мая 2024, 09:18

Фото: iStock/irene_rebrova

Двух ранее судимых жителей Москвы 18 и 20 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в разбое и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодые люди ехали в такси из Москвы в Подольск. По дороге, переписываясь друг с другом в мессенджере, они договорились угнать машину. Приехав на место назначения, они брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, вытащили его из автомобиля и уехали. В Домодедове один из угонщиков вышел из похищенного такси, а его напарник поехал дальше — в Москву», — говорится в сообщении.
Полиция обнаружила угнанное такси с подозреваемым в Южном Бирюлёве. Злоумышленник пытался скрыться от преследования и врезался в ограждение. После этого молодого человека задержали. Позже в Люберцах поймали и его сообщника.

По факту нападения и угона заведены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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#криминал
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#московская область
#подмосковье
#полиция
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«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
В Новосибирске ФСБ задержала граждан Латвии за организацию нарколаборатории
16 мая 2024, 08:52

Фото: istock / Heri Mardinal

В Новосибирске задержали граждан Латвии, организовавших нарколабораторию. У них изъяли более 15 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сообщается, что было изъято более 10 килограмм подготовленного к сбыту наркотика, свыше 1,2 тонны химических реактивов, а также оборудование для производства наркотика. Кроме этого, ими в лесу был оборудован тайник, из которого изъяли более пяти килограмм мефедрона. Когда силовики пришли к тайнику, они задержали двух жителей Кемерова, которые хотели забрать и сбыть наркотики. Их арестовали и завели уголовное дело.

Наркодилеры признались, что с декабря 2023 года произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. Сообщается, что один из подозреваемых находился в РФ нелегально, а второй по туристической визе. В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело. Их отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

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#рф
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Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину
Американский военный Блэк, арестованный по обвинению в краже, признал вину
16 мая 2024, 06:55

Фото: сайт СК РФ

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину. В УМВД России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что солдат сотрудничает со следствием.
Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американца Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В правоохранительных органах сообщили, что солдата подозревают в краже у женщины, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее.

Мужчину задержали в гостинице, он планировал улетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.

«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — рассказал собеседник информагентства.
Согласно сведениям телеканала NBC News, Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и отравился в Россию по собственному желанию.

До этого сообщалось, что суд передал акции Климовского патронного завода государству. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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В сети появились кадры момента покушения на Фицо
Появились кадры момента выстрела в премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 03:48

Фото: istock / Prathaan

В сети появились кадры с моментом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
На кадрах видно, как Фицо вышел своим сторонникам после выездного заседания кабмина. Внезапно один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо, поэтому совершил это.

В настоящий момент словацкого политика прооперировали, сейчас он находится в состоянии искусственного сна. Состояние Фицо оценивается как тяжелое, он потерял много крови.



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В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии
МВД РФ объявило в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии
16 мая 2024, 02:08

Фото: istock / ???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД.
Помимо него, объявленной в розыск в базе значится бывшая глава полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения.

По каким статьям их разыскивают, не уточняется.

До этого сообщалось, что МВД России объявило в розыск украинского историка и публициста Владимира Вятровича. Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Раненого премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы
ТА3: раненого словацкого премьера Фицо ввели в искусственную кому на сутки
16 мая 2024, 00:08

Фото: istock / gorodenkoff

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после операции, которая длилась практически 4 часа, находится в состоянии искусственной комы. Об этом информирует словацкий телеканал TA3, ссылаясь на источники.
По данным телеканала, медики оперировали политика 3 часа 40 минут. По ее окончании Фицо ввели в состояние искусственного сна. В нем словацкий премьер пробудет ближайшие 24 часа.

Состояние Фицо оценивается как крайне тяжелое, он потерял большой объем крови. Дальнейшее будет зависеть от того, как организм политика справиться с полученными ранениями.

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо.

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#операция
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Владелица «крыс-мангустов» из Озёрска госпитализирована в психбольницу
15 мая 2024, 23:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Озёрске госпитализировали пенсионерку, которая разводила в квартире крыс. Об этом сообщили соседи женщины.
Как предполагает одна из жительниц дома, в котором жила пенсионерка, её забрали в психиатрическую лечебницу.

«Пенсионерку госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили три раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, что вроде больше крыс нету. Я сама туда не заходила, не могу это переносить. Вынесли трупики крыс, всё обсыпали. Запах ужасный в квартире», — прокомментировала в беседе с Газета.ру соседка женщины Наталья.

Другая жительница дома также подтвердила, что в квартире пенсионерки сделали уборку, выбросили старую мебель, потравили крыс.

Ранее в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами. В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщали, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.

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#пенсионерка
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#врачи
#больница
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Выстреливший в премьера Словакии заявил, что не согласен с его политикой
Напавший на премьера Словакии Фицо заявил, что не согласен с его политикой
15 мая 2024, 22:59

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершенно по политическим мотивам. Об этом заявил нападавший Юрай Цинтула, кадры с показаниями которого обнародовал телеканал ta3.
«Я не согласен с политикой правительства», — заявил 71-летний стрелок.
Днем 15 мая в городе Гандлова прошло выездное заседание кабмина Словакии. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям.

В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские. Охрана, в свою очередь, посадила Фицо в машину и экстренно доставила в одну из местных больниц.

Цинтула — сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», который неоднократно критиковал Фицо за его политику.

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