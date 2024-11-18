В Подмосковье из горящей девятиэтажки эвакуировали 13 взрослых и 5 детей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
18 человек, в том числе пять детей эвакуировали спасатели из горящего девятиэтажного дома в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о возгорании поступило в единую службу спасения «Система-112» в воскресенье, 17 ноября, глубокой ночью. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Специалисты приступили к эвакуации жильцов — включая тех, которые проживают в соседних квартирах и этажом выше. Всего их опасной зоны вывели 18 человек, из них пятеро — дети», — говорится в сообщении.Пожар удалось быстро потушить, на верхние этажи огонь не перекинулся.
Отмечается, что тушить пожар мешали машины, припаркованные на участке, выделенном для спецтехники. В ведомстве подчеркнули, что это недопустимо.
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