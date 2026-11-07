В Подмосковье ликвидировали пожар на складе

07 ноября 2026, 11:19

В Одинцово ликвидировали возгорание на складе площадью 3 тыс «квадратов»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В подмосковном Одинцово пожарные ликвидировали возгорание в складском здании площадью 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».





По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Брехово Одинцовского округа. Загорелось одноэтажное кирпичное складское строение, огонь распространился изнутри по всей площади здания. Пожару присвоили повышенный ранг. Угрозы соседним постройкам не возникло.





«В 07.35 огнеборцы локализовали пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. В 07.55 ликвидировали открытое горение», — говорится в Макс.