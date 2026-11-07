В Подмосковье ликвидировали пожар на складе
В Одинцово ликвидировали возгорание на складе площадью 3 тыс «квадратов»
В подмосковном Одинцово пожарные ликвидировали возгорание в складском здании площадью 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Брехово Одинцовского округа. Загорелось одноэтажное кирпичное складское строение, огонь распространился изнутри по всей площади здания. Пожару присвоили повышенный ранг. Угрозы соседним постройкам не возникло.
«В 07.35 огнеборцы локализовали пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. В 07.55 ликвидировали открытое горение», — говорится в Макс.Ранее в Ростове-на-Дону пожар на складе масел и пиломатериалов охватил 8 тыс. кв. м. Причину пожара специалисты пока не установили.