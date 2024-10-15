Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы

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Подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.
На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.
Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.
Напомним, сегодня, 15 октября, в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину 44-летнего владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. СВУ оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Предприниматель, его сын, а также сосед пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.
Напомним, сегодня, 15 октября, в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину 44-летнего владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. СВУ оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Предприниматель, его сын, а также сосед пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова