В Подмосковье подростки скатились на ватрушках с лестницы на ж/д станции к платформе
В Подмосковье группа подростков устроила опасный спуск на надувных санях на железнодорожной станции «Перловская». Об этом информирует издание «МК».
Молодые люди использовали для спуска замёрзшую лестницу пешеходного моста. Они съехали с неё «паровозиком» и выкатились прямо на платформу станции, приблизившись к железнодорожным путям. В момент спуска по ступеням двигался прохожий. Подростки могли столкнуться с ним и причинить серьёзные травмы.
Действия школьников создали прямой риск для безопасности как их самих, так и других людей на станции. Отмечается, что рядом находились взрослые, однако они не предприняли никаких действий, чтобы пресечь это опасное поведение.
Ранее сообщалось о происшествии в Челябинской области, где мальчик сломал позвоночник, прокатившись с горки.
Читайте также: