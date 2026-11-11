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В Подмосковье нашли труп школьника

В подмосковной Дубне нашли труп девятилетнего школьника
Фото: istockphoto/Dzurag

В подмосковной Дубне обнаружили тело пропавшего школьника. Об этом сообщает MK.RU.



По информации издания, мальчик ушел гулять после занятий в школе и не вернулся. Родители незамедлительно начали поиски, к которым также подключились волонтеры.

Тело ребенка обнаружили в лесном массиве 10 ноября. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина убил жену и попытался растворить ее труп. Тело 56-летней женщины обнаружили в лесном массиве недалеко от села. Подробности выясняются.

Никита Кротов

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