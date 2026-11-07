В Тверской области выловили труп
В Тверской области из озера извлекли труп мужчины
В Осташковском округе Тверской области из озера Селигер извлекли тело мужчины. Об инциденте на воде сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, труп из воды достали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Его передали полиции.
В свою очередь в пресс-службе СУ СК по Тверской области уточнили, что по факту гибели человека организовали проверку. Назначили экспертизу, которая установит причину смерти мужчины.
Ранее в Калининградской области четырёхлетний ребёнок утонул в заброшенном колодце. Бабушка сообщила о случившемся в полицию.
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