В Подмосковье обнаружено тело мужчины без гениталий

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В Волоколамском городском округе Московской области обнаружено тело мужчины на территории СНТ. Об этом сообщает издание «МК».
По информации издания, погибшим является 51-летний житель Москвы. Тело обнаружили вечером в среду. Отмечается, что мужчина был раздет, гениталии отсутствовали. По одной из версий, труп могли объесть бродячие собаки.
В настоящее время устанавливается причина смерти жителя Москвы.
Прежде сообщалось, что было найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время устанавливается причина смерти жителя Москвы.
Прежде сообщалось, что было найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова