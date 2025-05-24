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МВД: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом на трассе М-12

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — поделилась Петрова с РИА Новости.

Как оказалось, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Обвиняемых будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.

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В Подмосковье погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом
23 мая 2025, 23:12

Фото: iStock/Bilanol

В Подмосковном Ногинске погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе М-12 . Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП», — передает ведомство.

Помимо этого известно о 10 пострадавших в происшествии. Авария произошла на 68-м километре трассы М-12. Попутное столкновение случилось между микроавтобусом и двумя легковушками. Минздрав сообщает, что на место происшествия выдвинулись 10 машин скорой помощи и один вертолет.

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В подмосковном Комлесхозе объяснили, почему лоси выходят в города и на дороги
23 мая 2025, 22:50

Фото: iStock / R Lolli Morrow

В Подмосковье в последнее время дикие животные стали заходить в деревни, посёлки и даже в города. Нередко они также становятся участниками ДТП. В чём причина такого поведения, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Сезонные кочёвки копытных животных проходят дважды в год – весной и осенью. В это время меняется рацион питания животных. В холодное время года лоси едят грубые веточные корма, хвою сосны. А весной и летом им доступны многие травянистые растения, в том числе водные и околоводные виды. Именно тяга к вкусному корму заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочёвки», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, с потеплением на дорогах и полях лоси начинают искать продуваемые места для спасения от кровососущих насекомых, которые беспокоят животных.
«Чаще всего на дорогу выходят лоси-подростки. Они не так осторожны, как взрослые животные, поэтому попадают под колёса машин. Также одной из причин выхода молодняка на дороги становится поиск новых мест обитания. А оказавшись в черте города большинство животных уже не может самостоятельно выйти за его пределы. Испугавших уличного шума и людей, они получают травмы, попадают в аварии, разбиваются об изгороди и гибнут», – говорится в сообщении.
В ведомстве предложили единственный выход – быть предельно внимательными на дороге, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим.

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К подмосковному сервису «Стройка рядом с домом» обратились свыше 650 тыс. раз
23 мая 2025, 22:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Жители Подмосковья более 650 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом «Стройка рядом с домом». Такие данные привели в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«С начала года сервисом воспользовались более 40 тыс. раз, а общее количество обращений с момента запуска превысило 650 тыс. Рост доверия к сервису говорит о том, что люди хотят участвовать в жизни своих городов. Только за последний год мы добавили данные более чем о тысяче новых объектах, и информация постоянно актуализируется», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Цифровой продукт доступен на Геопортале Подмосковья. Он позволяет узнать актуальную информацию о строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, в том числе детали о функциональном назначении, текущей стадии и наличии необходимых разрешений. Для получения сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер участка.

Сервис вызывает большой интерес уже шесть лет с момента его функционирования.
«Раньше для получения информации приходилось обращаться в ведомства. Теперь всё есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. «Стройка рядом с домом» – пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», – пояснил гендиректор Мособлгеотреста Дмитрий Гаврилов.
С января по май этого года количество запросов на сервисе увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области
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Число погибших в аварии с автобусом в Подмосковье увеличилось до двух
23 мая 2025, 22:25

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

По факту гибели женщины и ребёнка в результате ДТП на 68-м км трассы М12 «Восток» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребёнка в ДТП», – говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии в Богородском городском округ Подмосковья.
«Около 20:00 на 64-м км автодороги М-12 столкнулись несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребёнок, ещё 10 человек пострадали», – говорится в сообщении.
Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.

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Один человек погиб, 11 пострадали в аварии с микроавтобусом под Ногинском
23 мая 2025, 22:15

Фото: iStock / maxim4e4ek

Один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Среди пострадавших – трое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолёт санитарной авиации. Специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Проводится эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные Минздраву Московской области», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».
Ранее в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции информировали, что ДТП случилось на 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск. По предварительным данным, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#московская область
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