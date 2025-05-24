МВД: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом на трассе М-12

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — поделилась Петрова с РИА Новости.
Как оказалось, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Обвиняемых будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.
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