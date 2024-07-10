В Подмосковье поймали серийного похитителя велосипедов

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Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержала полиция Лосино-Петровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в дежурную часть обратился житель округа. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Полицейским удалось вычислить и задержать похитителя, им оказался ранее судимый местный житель. В ходе разбирательств следствие установило, что задержанный причастен к ещё двум кражам велосипедов. Общая сумма ущерба от его действий превысила 54 тысячи рублей.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что житель Королёва погиб, пытаясь выбраться из квартиры на седьмом этаже по простыням.
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