В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год

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Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге в ходе специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами обнаружили «рекордсмена», который за год нарушил правила дорожного движения почти 1500 раз. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.
«Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, «насобирав» штрафов на 363 тысячи рублей», — указано в релизе.
Сообщается, что машину изъяли, а водителя отправили в военкомат для постановки на учет. Помимо этого, в ходе рейда проверили 1500 автомобилей, выявив около 2300 правонарушений на сумму свыше 4,7 миллиона рублей.
Отмечается, что сотрудниками были изъяты 91 автомобиль, из которых 20 передадут в таможню. Кроме того, выявлены нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлечены к ответственности.
До этого сообщалось, что на юге Сахалина были задержаны трое браконьеров за незаконную заготовку красной икры. Причиненный ими ущерб составил более 3,2 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что 17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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