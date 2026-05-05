Забытый чайник на плите оставил российскую семью без крыши над головой
В Челябинской области семья лишилась жилья из-за забытого на плите чайника. Об этом сообщает uralpress.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл 5 мая на улице Труда в селе Кунашак. Сын хозяина дома поставил воду для кипячения и отвлёкся. За это время оставленный без присмотра прибор раскалился. Начался пожар, пламя охватило жилище. Жильцы слишком поздно заметили дым и вызвали экстренные службы.
Пожарные прибыли на место, когда огонь уже полыхал в полную силу. Существовала угроза перехода возгорания на соседние строения — застройка в частном секторе плотная. Огнеборцы отстояли соседние дома. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 42 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.
Ранее в столичной Коммунарке огонь охватил более 400 квадратных метров в таунхаусе и перекинулся на соседние дома.
Читайте также: