В Подмосковье произошло ДТП: подробности

06 сентября 2025, 22:55

В результате ДТП под Дмитровом в Подмосковье пострадали четыре человека

Фото: istockphoto/z1b

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Дмитровом в Подмосковье, сообщили 6 сентября в пресс‑службе Главного управления МВД по Московской области.