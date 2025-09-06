В Подмосковье произошло ДТП: подробности
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Дмитровом в Подмосковье, сообщили 6 сентября в пресс‑службе Главного управления МВД по Московской области.
Авария произошла около 16:00 на 4‑м км автодороги ММК — Никольское — Горки. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda. В результате четыре человека получили травмы. Среди пострадавших двое несовершеннолетних — 11‑ и 14‑летние дети, которых доставили в медицинское учреждение, уточнило ведомство в соцсетях.
Ранее в тот же день сообщалось о другом ДТП с пострадавшими детьми в Йошкар‑Оле: на перекрёстке улиц Советская и Красноармейская травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 11, 13 и 14 лет.
Кроме того, стало известно, что в Сургуте водитель сбила пятилетнюю девочку на глазах у её матери.
Читайте также: