На Красной площади задержали двух пьяных дебоширов в честь 50-летия

27 октября 2026, 11:55

В Москве за дебош на Красной площади задержали двух пьяных молдаван

Фото: istockphoto/yulenochekk

В ночь на понедельник на Красной площади произошёл инцидент с участием двух уроженцев Молдавии. Около полуночи мужчины приставали к гражданам и нецензурно выражались, пишет «МК».