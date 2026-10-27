На Красной площади задержали двух пьяных дебоширов в честь 50-летия
В ночь на понедельник на Красной площади произошёл инцидент с участием двух уроженцев Молдавии. Около полуночи мужчины приставали к гражданам и нецензурно выражались, пишет «МК».
При попытке задержания сотрудниками полиции они отказались предъявить паспорта и вели себя агрессивно. Позднее выяснилось, что одному из задержанных накануне исполнилось 50 лет — по всей видимости, именно это стало причиной неадекватного поведения после употребления алкоголя. Постановлением Тверского суда обоих признали виновными в мелком хулиганстве и оштрафовали на 2500 рублей каждого.
Ранее пьяный дебошир обматерил посетителей банка в Москве и поплатился. Его задержали росгвардейцы.
Кроме того, полуголый хулиган чуть не пырнул ножом врача и угрожал медикам в поликлинике. Подробности — в нашем материале.
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