Жителя Мытищ задержали за попытку продать более 500 таблеток МДМА

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
33-летнего жителя Мытищ задержала полиция по подозрению в покушении на продажу наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире мужчины было обнаружено 512 шестиугольных розовых таблеток, а также электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показал, что таблетки являются наркотическим средством — МДМА», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
По решению суда, на время следствия задержанного оставили под стражей.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области совершил жёсткую посадку дельтаплан. Пилот подучил травмы.
Читайте также:
Тела погибших при аварии вертолета президента Ирана направили в Тебриз — видео
В российском регионе объявили режим ЧС из-за паводка
В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
Лев Каштанов