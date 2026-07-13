В Подмосковье ребёнок выпал из окна четвёртого этажа базы отдыха
В Подмосковье на базе отдыха четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Прибывшие на место медики диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, повреждение живота, сотрясение головного мозга, переломы правой руки и ноги.
Врачи оперативно госпитализировали пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, где сейчас оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось о трагедии в Саратовской области. Там течение реки Волги унесло девятилетнего мальчика и его отца.
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