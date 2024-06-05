В Подмосковье сгорел пассажирский автобус

Фото: Екатерина Дятловская
Пассажирский автобус №35 сгорел в деревне Носово городского округа Химки, пострадавших нет, передаёт корреспондент Екатерина Дятловская.
«Водитель Умар рассказал, что во время инцидента находился в автобусе один, пассажиров не было. Когда начался пожар, он действовал по инструкции — использовал штатный огнетушитель, однако справиться с огнём не сумел», — говорится в сообщении.В результате пожара автобус полностью выгорел, повреждения получила также остановка общественного транспорта «Сады», рядом с которой стоял автобус. В настоящее время на месте работают дорожные службы, они ликвидируют последствия возгорания. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты в результате взрыва и пожара погибли два человека.
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