У москвички, набравшей вес, в печени обнаружили кисту весом более 30 килограммов
В Московской области медики провели операцию пациентке с крупным новообразованием. Как сообщили в региональном Минздраве, женщина обратилась в больницу с жалобами на резкое увеличение веса.
Врачи обнаружили у россиянки кисту в правой доле печени. Новообразование достигало 60 сантиметров в размере и весило около 30 килограммов. Киста смещала внутренние органы и мешала их нормальной работе.
Хирурги успешно удалили опухоль, операция прошла без осложнений. После вмешательства вес пациентки снизился со 181 до 150 килограммов. Сейчас женщину выписали из стационара. Она продолжает восстановление и находится под амбулаторным наблюдением врачей.
