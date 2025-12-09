В Подмосковье сотрудница маркетплейса наворовала заказов на полмиллиона рублей

09 декабря 2025, 21:51

В Подмосковье сотрудницу ПВЗ задержали после кражи товаров на 450 тысяч рублей

Фото: Istock/nensuria

В Московской области полиция задержала сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. Она похитила товары на сумму более 450 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления информации ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.