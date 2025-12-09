В Подмосковье сотрудница маркетплейса наворовала заказов на полмиллиона рублей
В Московской области полиция задержала сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. Она похитила товары на сумму более 450 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления информации ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
По информации следствия, женщина через мобильное приложение оформляла заказы, затем отказывалась от них, но не возвращала товары. Она либо оставляла их себе, либо продавала. Полученные деньги она тратила на личные цели.
Правоохранители задержали 51-летнюю подозреваемую после оперативно-разыскных мероприятий. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже. Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде подписки о невыезде.
