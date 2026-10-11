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В Подмосковье столкнулись три машины

В Богородском округе Подмосковья столкнулись три машины
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

ДТП с участием трех автомобилей, включая микроавтобус, произошло в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.



По предварительным данным, машины столкнулись на 41-м километре Горьковского шоссе. Движение в сторону Москвы затруднено.

На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи, пожарные и вертолет спасательной службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ребенок и двое взрослых стали жертвами жесткого ДТП на российской трассе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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