В Подмосковье задержали более 60 человек, находящихся в федеральном розыске

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по МО
Оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» провели подмосковные полицейские и сотрудники УФСИН, в результате были задержаны свыше 60 человек, сообщает пресс-служба областного главка Федеральной службы исполнения наказаний.
«Сотрудники правоохранительных органов проверили 421 адреса возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Задержаны 64 человека, находящихся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе операции были обнаружены два человека, находящихся в международном розыске.
Ранее сообщалось, что в лесу под подольском полицейские задержали 22-летнего наркокурьера, в рюкзаке у которого обнаружили полкилограмма марихуаны. Молодой человек рассказал, что устроился на криминальную работу через даркнет: он должен был забирать наркотики по присланным ему координатам. Расфасовывать на дозы и распространять через тайники-закладки.
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