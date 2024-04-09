В Подмосковье женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

Фото: МЧС РФ
В Подмосковье в результате пожара погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает МЧС России в Телерам-канале.
Трагедия произошла в частном доме на 150 квадратных метров в Воскресенске.
Причины возгорания установят позже.
Читайте также:
В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова
Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
Пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву
«Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники», — проинформировало ведомство.
Причины возгорания установят позже.
Ранее сообщалось, что после удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи», который сопровождают Вооруженный силы Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова
Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
Алина Юрчак