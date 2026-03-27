Пламя охватило суконную фабрику в Моршанске: что произошло?
В Моршанске загорелась кровля суконной фабрики. Об этом пишет РИА Новости.
Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные. Они начали борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте инцидента. Спасатели обеспечивают безопасность и контролируют ситуацию.
Ранее стало известно, что в подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели, площадь пожара составила 960 квадратных метров.
До этого в чешском городе Пардубице пожар в промышленной зоне затронул склад компании LPP Holding, которая производит различное военное оборудование.
