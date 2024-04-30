В подмосковном Королеве горит промзона

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Экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Горение произошло на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время выясняются.
Очевидцы сообщают о большом столбе дыма.
Прежде сообщалось о пяти пожарах в Улан-Удэ. Из-за ураганных порывов ветра пламя начало быстро распространяться. В результате пожара пострадали четыре жилых дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Очевидцы сообщают о большом столбе дыма.
Прежде сообщалось о пяти пожарах в Улан-Удэ. Из-за ураганных порывов ветра пламя начало быстро распространяться. В результате пожара пострадали четыре жилых дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова