В подмосковном Красногорске пресекли поставку 100 килограммов гашиша
В Московской области сотрудники ФСБ задержали двух ранее судимых уроженцев Калининграда при попытке изъятия из лесного тайника крупной партии гашиша. Общая масса изъятого наркотического средства превысила 100 килограммов, пишет РИА Новости.
Операция проходила в городском округе Красногорск. Злоумышленники планировали передать наркотик получателям, однако их задержали с поличным.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливаются личности отправителя и конечных получателей груза.
Ранее псковские таможенники нашли десять килограммов гашиша в запасном колесе авто из Германии. Всего обнаружили 108 брикетов.
Читайте также: