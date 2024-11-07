В подмосковном общежитии обнаружили 36 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Постояльцев общежития в деревне Солманово Одинцовского городского округа проверили полицейские, по итогам рейда было выявлено 36 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки полицейские привлекли к административной ответственности 36 постояльцев, прибывших в Россию из одной из стран ближнего зарубежья. Каждому из них выписан штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил временного пребывания на территории РФ. Кроме того, 16 приезжих будут выдворены за пределы страны», — говорится в сообщении.Сейчас полиция выясняет, кто разместил нелегалов в общежитии.
Ранее сообщалось, что в Калуге приезжий из Средней Азии пригрозил убийством воспитательнице детского сада за то, что его сын играл там в куклы.
Читайте также:
В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей
У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски
На Камчатке возле школы заметили медведя
Лев Каштанов