За день до нападения на школу в Уфе подросток рассказал о готовящемся нападении

Фото: iStock/ipopba

За день до нападения в Уфе девятиклассник опубликовал в социальных сетях аудиозапись с песней о стрельбе в школе и сообщил о готовящемся нападении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



По информации издания, ученик пришёл в гимназию № 16 в Уфе с травматическим оружием и ранил учителя. Все свои действия подросток записывал на аудио, после чего выкладывал записи в интернет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что школьник выстрелил в учителя из травматического пистолета. К тому же подросток взорвал в учебном классе петарду.

Иван Мусатов

