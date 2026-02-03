За день до нападения на школу в Уфе подросток рассказал о готовящемся нападении
За день до нападения в Уфе девятиклассник опубликовал в социальных сетях аудиозапись с песней о стрельбе в школе и сообщил о готовящемся нападении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, ученик пришёл в гимназию № 16 в Уфе с травматическим оружием и ранил учителя. Все свои действия подросток записывал на аудио, после чего выкладывал записи в интернет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее стало известно, что школьник выстрелил в учителя из травматического пистолета. К тому же подросток взорвал в учебном классе петарду.
