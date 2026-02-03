За день до нападения на школу в Уфе подросток рассказал о готовящемся нападении

03 февраля 2026, 10:29

Фото: iStock/ipopba

За день до нападения в Уфе девятиклассник опубликовал в социальных сетях аудиозапись с песней о стрельбе в школе и сообщил о готовящемся нападении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.