СК РФ возбудил дело о хулиганстве после нападения на активистов в Одинцово

23 января 2026, 00:10

Фото: iStock/Fedorovekb

Следственный комитет России взял на особый контроль дело о нападении на активистов, которое произошло в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в официальной пресс-службе СК РФ.





Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после того, как владелец торговой точки и несколько других мужчин применили силу к общественникам. Отмечается, что активисты пытались зафиксировать нарушения в работе магазина.





«Глава ведомства Бастрыкин А.И. дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в материале.