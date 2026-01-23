СК РФ возбудил дело о хулиганстве после нападения на активистов в Одинцово
Следственный комитет России взял на особый контроль дело о нападении на активистов, которое произошло в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в официальной пресс-службе СК РФ.
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после того, как владелец торговой точки и несколько других мужчин применили силу к общественникам. Отмечается, что активисты пытались зафиксировать нарушения в работе магазина.
Как уточнили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области», конфликт произошел 21 января в торговом центре «Подворье». Представители движения «Здоровое Отечество» проводили там «антивейп-рейд», проверяя павильоны с табачной продукцией на предмет незаконной торговли.
«Глава ведомства Бастрыкин А.И. дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в материале.Центральный аппарат СК России взял исполнение этого поручения на свой контроль.
