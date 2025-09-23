Стала известна причина взрыва на востоке Москвы
В МВД установили, что инцидент на востоке Москвы связан с пиротехникой
Громкий взрыв на востоке Москвы возник из-за петарды, с которой играли подростки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Инцидент произошёл 23 сентября возле жилого дома на улице Соловьиная роща. Очевидцы сообщили о хлопке в полицию в 13:50. На место события оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели территорию и опросили свидетелей.
«По предварительным данным установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие», — сказано в сообщении.Его срабатывание и вызвало звук, который люди приняли за взрыв. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит проверку. Сотрудники устанавливают точные обстоятельства случившегося и разыскивают причастных к этому подростков.
