Стала известна причина взрыва на востоке Москвы

23 сентября 2025, 17:43

В МВД установили, что инцидент на востоке Москвы связан с пиротехникой

Фото: Istock/InfinitumProdux

Громкий взрыв на востоке Москвы возник из-за петарды, с которой играли подростки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.





Инцидент произошёл 23 сентября возле жилого дома на улице Соловьиная роща. Очевидцы сообщили о хлопке в полицию в 13:50. На место события оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели территорию и опросили свидетелей.

«По предварительным данным установлено, что подростки использовали пиротехническое изделие», — сказано в сообщении.