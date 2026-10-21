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В Польше военный беспилотник упал на частной территории под Варшавой

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Военный беспилотник упал на частной территории под Варшавой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Марту Суловскую.



Инцидент произошёл вечером во вторник в Юзефове. Местные жители услышали грохот, испугались и вызвали полицию. Осмотрев объект, правоохранительные органы установили, что упавший аппарат оказался учебным дроном из Военно-технического института вооружения в Зеленке.

Разрушений в результате падения беспилотника нет. Пострадавших также не зафиксировали. Уточняется, что военные быстро приехали на место и забрали свою технику.

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Мария Моисеева

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