В Польше военный беспилотник упал на частной территории под Варшавой
Военный беспилотник упал на частной территории под Варшавой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Марту Суловскую.
Инцидент произошёл вечером во вторник в Юзефове. Местные жители услышали грохот, испугались и вызвали полицию. Осмотрев объект, правоохранительные органы установили, что упавший аппарат оказался учебным дроном из Военно-технического института вооружения в Зеленке.
Разрушений в результате падения беспилотника нет. Пострадавших также не зафиксировали. Уточняется, что военные быстро приехали на место и забрали свою технику.
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