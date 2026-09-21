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В Приангарье иномарка сбила 10-летнего мальчика, который шел по обочине

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Иркутской области водитель иномарки сбил десятилетнего мальчика, который шел по обочине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.



По его словам, авария произошла в поселке Грановщина Иркутского района. Ребенок двигался во встречном направлении, когда попал под колеса автомобиля Toyota Corolla Axio. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, сейчас за его состоянием следят врачи.

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту ДТП по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Также все причины и обстоятельства выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы Mercedes насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу.

Лидия Пономарева

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